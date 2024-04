ఏడాది తర్వాత బ్యాట్‌ పట్టిన సీఎస్‌కే మాజీ కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ ధోని.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో పాత రోజులను గుర్తు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో వీర లెవెల్లో విజృంభించిన ధోని.. ఎనిమిదో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చి విధ్వంసం (16 బంతుల్లో 37 నాటౌట్‌; 4 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) సృష్టించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో సీఎస్‌కే ఓటమిపాలైనప్పటికీ ధోని మాత్రం చాలాకాలం తర్వాత అభిమానులను అలరించాడు.

ఈ క్రమంలో ధోని పలు రికార్డు కూడా నెలకొల్పాడు. ఐపీఎల్‌లో 5000 పరుగులు పూర్తి చేసిన తొలి వికెట్‌కీపర్‌ కమ్‌ బ్యాటర్‌గా.. ఐపీఎల్‌లో 19, 20 ఓవర్లలో 100 సిక్సర్లు పూర్తి చేసుకున్న తొలి ఆటగాడిగా.. టీ20ల్లో 7000 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న తొలి భారత, ఏషియన్‌ వికెట్‌కీపర్‌ కమ్‌ బ్యాటర్‌గా.. పలు రికార్డులు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

MS Dhoni is the only batter with 200+ strike rate against Delhi tonight.pic.twitter.com/bUxudHAEYU

— CricTracker (@Cricketracker) March 31, 2024