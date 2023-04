IPL 2023: RCB Vs KKR Match Live Updates

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన కేకేఆర్‌..

ఆర్‌సీబీతో మ్యాచ్‌లో కేకేఆర్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. విజయ్‌కుమార్‌ వైశాక్‌ బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్‌కు యత్నించిన జగదీషన్‌(27 పరుగులు) డేవిడ్‌ విల్లేకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం కేకేఆర్‌ వికెట్‌ నష్టానికి 83 పరుగులు చేసింది. రాయ్‌ 55 పరుగులతో ఆడుతున్నాడు.

దంచి కొడుతున్న జేసన్‌ రాయ్‌.. కేకేఆర్‌ 6 ఓవర్లలో 66/0

ఆర్‌సీబీతో మ్యాచ్‌లో కేకేఆర్‌ ఓపెనర్‌ జేసన్‌ రాయ్‌ విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాడు. 20 బంతుల్లోనే 48 పరుగులు చేసిన రాయ్‌ ఖాతాలో 4 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. షాబాజ్‌ అహ్మద్‌ వేసిన ఇన్నింగ్స్‌ ఆరో ఓవర్లో ఏకంగా నాలుగు సిక్సర్లు బాదాడు. ప్రస్తుతం కేకేఆర్‌ ఆరు ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టపోకుండా 66 పరుగులు చేసింది.

టాస్‌​ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న ఆర్‌సీబీ

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో భాగంగా బుధవారం 36వ మ్యాచ్‌లో బెంగళూరు వేదికగా ఆర్‌సీబీ, కేకేఆర్‌లు తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన ఆర్‌సీబీ ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది.

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ప్లేయింగ్ XI): విరాట్ కోహ్లీ(కెప్టెన్‌), షాబాజ్ అహ్మద్, గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్, మహిపాల్ లోమ్రోర్, దినేష్ కార్తీక్(వికెట్‌ కీపర్‌), సుయాష్ ప్రభుదేసాయి, వనిందు హసరంగా, డేవిడ్ విల్లీ, విజయ్‌కుమార్ వైషాక్, హర్షల్ పటేల్, మహ్మద్ సిరాజ్

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (ప్లేయింగ్ XI): ఎన్ జగదీసన్ (వికెట్‌కీపర్‌), జాసన్ రాయ్, వెంకటేష్ అయ్యర్, నితీష్ రాణా (కెప్టెన్‌), రింకు సింగ్, ఆండ్రీ రస్సెల్, సునీల్ నరైన్, డేవిడ్ వైస్, వైభవ్ అరోరా, ఉమేష్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి

