గుజరాత్‌ ఆల్‌రౌండర్‌, త్రీ డీ ప్లేయర్‌ విజయ్‌ శంకర్‌ బెట్టింగ్‌ రాయుళ్లను నట్టేట ముంచాడు. నిన్న (ఏప్రిల్‌ 29) కేకేఆర్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో విధ్వంకర హాఫ్‌సెంచరీ (24 బంతుల్లో 51 నాటౌట్‌; 2 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) బాదిన శంకర్‌, బెట్టింగ్‌ కాసే వాళ్ల కొంపలు కొల్లేరు చేశాడు. గుజరాత్‌ గెలుపుకు అడపాదడపా అవకాశాలు ఉన్న దశలో ఏ మాత్రం అంచనాలు లేకుండా బరిలోకి దిగిన శంకర్‌.. ఎవరూ ఊహించని విధంగా రెచ్చిపోయి ఎడాపెడా సిక్సర్లు బాది, కేకేఆర్‌ గెలుపుపై గంపెడాశలు పెట్టుకున్న బెట్టింగ్‌ రాయుళ్లకు దిమ్మతిరిగిపోయే షాక్‌ ఇచ్చాడు.

