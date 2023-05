IPL 2023: ఇలాంటి బంతిని ఎప్పుడూ చూడలేదే..!

గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో నిన్న (మే 2) జరిగిన ఉత్కంఠ సమరంలో అద్భుతమైన బౌలింగ్‌ ప్రదర్శనతో గెలవదనుకున్న తన జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ వెటరన్‌ పేసర్‌ ఇషాంత్‌ శర్మపై దిగ్గజ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ డేల్‌ స్టెయిన్‌ ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. 700 రోజుల తర్వాత ఐపీఎల్‌లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన 34 ఏళ్ల ఇషాంత్‌ శర్మ, కుర్ర బౌలర్‌లా రెచ్చిపోతున్నాడని.. ఈ మ్యాచ్‌లో అతను విజయ్‌ శంకర్‌ను క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేసినటువంటి నకుల్‌ బంతిని (స్లో డెలివరి) తానెప్పుడూ చూడలేదని, క్రికెట్‌ చరిత్రలో బహుశా ఇదే అత్యుత్తమ నకుల్‌ బంతి అయ్యుంటుందని కొనియాడాడు.

భీకర ఫామ్‌లో ఉన్నటువంటి విజయ్‌ శంకర్‌ను ఇషాంత్‌ అద్భుతమైన బంతితో తెలివిగా బోల్తా కొట్టించాడని, ఊహించని రీతిలో బంతి వికెట్లను తాకడంతో విజయ్‌ శంకర్‌ ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయి ఉంటాయని అన్నాడు. కాగా, ఈ మ్యాచ్‌లో 4 ఓవర్లలో 23 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి కీలక సమయంలో 2 వికెట్లు పడగొట్టిన ఇషాంత్‌.. ఆఖరి ఓవర్‌లో అత్యద్భుతంగా బౌలింగ్‌ చేసి, ప్రత్యర్ధిని గెలవనీయకుండా చేశాడు.

