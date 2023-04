ఐపీఎల్‌ 2023లో భాగంగా ఢిల్లీలోని అరుణ్‌ జైట్లీ మైదానం వేదికగా నిన్న (ఏప్రిల్‌ 29 రాత్రి 7:30 గంటలకు) జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌-సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ జట్లు హోరాహోరీగా తలపడిన విషయం విధితమే. ఈ ఇరు జట్లు మైదానంలో తలపడితే, వీరికి సంబంధించిన అభిమానులు మాత్రం స్టాండ్స్‌లో ముష్టి యుద్ధానికి దిగారు. ఢిల్లీ-సన్‌రైజర్స్‌ ఫ్యాన్స్‌ పొట్టు పొట్టు కొట్టుకున్న దృశ్యాలు, దానికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి.

A fight took place between fans in Delhi during their match against SRH. pic.twitter.com/MYPj6dqejb

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 30, 2023