అవమానకర రీతిలో తనను జట్టు నుంచి సాగనంపిన సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఫ్రాంచైజీపై ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ సారధి డేవిడ్‌ వార్నర్‌ ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడు. ఐపీఎల్‌-2023లో భాగంగా నిన్న (ఏప్రిల్‌ 24) జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆ జట్టుపై విజయం సాధించడం​ ద్వారా ఏడాది కాలంగా లోలోపల తనను దహించివేస్తున్న మంటను చల్లార్చుకున్నాడు. విజయానంతరం వార్నర్‌ చేసుకున్న సంబరాలను చూస్తే, అతనిలో సన్‌రైజర్స్‌పై గెలవాలన్న కసి ఏ రేంజ్‌లో ఉండిందో ఇట్టే స్పష్టమవుతుంది.

If @davidwarner31's reaction can sum it up... 😀 👌@DelhiCapitals register their 2⃣nd win on the bounce as they beat Sunrisers Hyderabad by 7 runs. 👏 👏

Scorecard ▶️ https://t.co/ia1GLIX1Py #TATAIPL | #SRHvDC pic.twitter.com/OgRDw2XXWM

— IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2023