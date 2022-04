RR VS RCB: ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్‌లో భాగంగా ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 26) మరో రసవత్తర సమరం జరుగనుంది. పూణేలోని ఎంసీఏ మైదానం వేదికగా రాజస్థాన్ రాయల్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్లు తలపడనున్నాయి. రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ మ్యాచ్‌లో గెలుపే లక్ష్యంగా ఇరు జట్లు కొదమ సింహాల్లా పోరాడనున్నాయి. రాజస్ధాన్‌ ఇప్పటివరకు ఆడిన 7 మ్యాచ్‌ల్లో 5 విజయాలతో పాయింట్ల పట్టికలో మూడో స్థానంలో ఉండగా, ఆర్సీబీ.. 8 మ్యాచ్‌ల్లో 5 విజయాలతో ఐదో ప్లేస్‌లో నిలిచింది.

Hey @DineshKarthik, seems like there's heavy traffic on the Mumbai-Pune express highway, here's a shorter route: pic.twitter.com/SjsZzZ1v0h

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 26, 2022