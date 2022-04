Kane Williamson: ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్‌ తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఓటమిపాలైన సన్‌రైజర్స్‌ ఆ తరువాత హ్యాట్రిక్‌ విజయాలతో దూసుకుపోతుంది. నిన్న (ఏప్రిల్‌ 15) కేకేఆర్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందిన ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ ప్రస్తుత సీజన్‌లో తిరుగులేని జట్టుగా రాటుదేలుతుంది. సీజన్‌ తొలి మ్యాచ్‌ నుంచి బౌలింగ్‌లో బలంగానే ఉన్న విలియమ్సన్‌ సేన.. గత మూడు మ్యాచ్‌లుగా బ్యాటింగ్‌లోనూ సత్తా చాటుతూ వరుస విజయాలు సాధిస్తుంది.

Most runs for SRH in IPL:



4014 - David Warner

2518 - Shikhar Dhawan

2009 - Kane Williamson

1345 - Manish Pandey

1038 - Jonny Bairstow#SRHvKKR

