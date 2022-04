Delhi Capitals Key Player Tested Positive For Covid: ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్‌ కీలక దశ మ్యాచ్‌లు జరుగుతున్న తరుణంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఆర్సీబీతో మ్యాచ్‌ తర్వాత జట్టులోని కీలక ఆటగాడు కరోనా మహమ్మారి బారిన పడినట్లు తెలుస్తోంది. మూడు రోజుల కిందట (ఏప్రిల్ 15) జట్టు ఫిజియో ప్యాట్రిక్‌ ఫర్హాట్‌కు కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ కాగా, తాజాగా కీలక ఆటగాడు మహమ్మారి బారిన పడ్డాడని సమాచారం. ఈ వార్త తెలిసి డీసీ అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

Delhi Capitals has canceled today's scheduled travel to Pune for the match in #IPL2022 - a player has been tested positive and he will undergo RT-PCR test to confirm the result. (Source - Cricbuzz)

April 18, 2022