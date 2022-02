IPL 2022: అందుకే రైనాను తీసుకోలేదు.. క్లారిటీ ఇచ్చిన సీఎస్కే

Suresh Raina: బెంగళూరు వేదికగా ఫిబ్రవరి 12, 13 తేదీల్లో జరిగిన ఐపీఎల్‌ మెగా వేలంలో కొందరు స్టార్‌ ప్లేయర్స్ అన్‌ సోల్డ్ గా మిగిలిపోయారు. ఐపీఎల్‌ కెరీర్‌లోనే ది బెస్ట్ అనిపించుకున్న వారు సైతం కనీస ధరకు అమ్ముడు పోలేదు. ముఖ్యంగా చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్ స్టార్‌ బ్యాటర్‌ సురేశ్‌ రైనా అన్‌ సోల్డ్‌గా మిగిలిపోవడం క్రికెట్‌ ఫ్యాన్స్‌ ను, తమిళ అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.

