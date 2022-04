12-04-2022

12-04-2022

12-04-2022

12-04-2022

12-04-2022

IPL 2022 SRH Vs GT: గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ కెప్టెన్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా తీరుపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. హార్దిక్‌లో నాయకుడి లక్షణాలు...

12-04-2022

11-04-2022

11-04-2022

11-04-2022

11-04-2022

11-04-2022

11-04-2022

11-04-2022

IPL 2022 RR Vs LSG: గెలుపోటములను తేల్చే ఆఖరి ఓవర్‌లో బంతితో అద్భుతం చేసి రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ను విజయతీరాలకు...

11-04-2022

11-04-2022

Apr 11, 2022, 10:25 IST

IPL 2022 KKR Vs DC And RR Vs LSG- Kuldeep Yadav Kuldeep Sen Magicals- కుల్దీప్‌...