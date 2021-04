చెన్నై: ఐపీఎల్‌ 2021 కోసం స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ స్టార్ ఆటగాళ్లు డేవిడ్ వార్నర్‌, కేన్ విలియ‌మ్సన్‌లు శుక్రవారం చెన్నైలో ల్యాండయ్యారు. వీరితోపాటు ఆ జట్టు సహాయ కోచ్ బ్రాడ్ హ‌డిన్ కూడా చెన్నైకు వ‌చ్చాడు. ఈ విష‌యాన్ని స‌న్‌రైజ‌ర్స్ యాజమాన్యం త‌మ ట్విట‌ర్‌ ఖాతా ద్వారా వెల్లడించింది. "ఈగిల్స్ ల్యాండ్ అయ్యాయి.. కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌, కేన్‌ విలియమ్సన్‌, బ్రాడ్‌ హడిన్‌లకు స్వాగతం" అంటూ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ ట్వీట్ చేసింది.

