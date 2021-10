India Vs Pakistan Match Promo Released By ICC: టీ20 ప్రపంచకప్‌-2021లో భాగంగా భారత్-పాక్‌ల మధ్య ఇవాళ రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభంకానున్న మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన ప్రోమోని ఐసీసీ ఇవాళ ఉదయం ట్విటర్‌ వేదికగా విడుదల చేసింది. ఈ మ్యాచ్ కోసమే ఐసీసీ ఈ వీడియోను ప్రత్యేకంగా రూపొందించింది. 58 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియో.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను షేక్‌ చేస్తుంది.

The world is watching.

Tonight in Dubai, India and Pakistan go toe-to-toe.#INDvPAK | #T20WorldCup pic.twitter.com/ynIzBry0ha

— ICC (@ICC) October 24, 2021