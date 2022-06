పరిమిత ఓవర్ల సిరీస్‌లు ఆడేందుకు టీమిండియా వచ్చే నెలలో (జులై) వెస్టిండీస్‌లో పర్యటించనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సిరీస్‌కు సంబంధించి తాజాగా ఓ అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. విండీస్‌ పర్యటనలో టీమిండియా ఆడబోయే మ్యాచ్‌లన్నీ సర్కారు వారి ఛానల్‌ అయిన డీడీ స్పోర్ట్స్‌లో మాత్రమే ప్రత్యక్ష ప్రసారమవుతాయని భారత సమాచార మరియు ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ శనివారం ఓ ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించింది.

The TV broadcast of all cricket matches during India’s tour of West Indies in July 2022 will be available in India only on DD Sports, on all Cable & DTH platforms. @ddsportschannelhttps://t.co/b8MvynJu9g

— Prasar Bharati प्रसार भारती (@prasarbharati) June 25, 2022