Shreyas Iyer: శ్రీలంక‌తో జ‌రిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల‌ టీ20 సిరీస్‌లో హ్యాట్రిక్ హాఫ్ సెంచ‌రీల‌తో అద‌ర‌గొట్టి ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ద సిరీస్‌గా నిలిచిన‌ టీమిండియా స్టార్ టాపార్డ‌ర్‌ బ్యాటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్ అరుదైన రికార్డును నెల‌కొల్పాడు. ప‌రుగుల యంత్రం, టీమిండియా మాజీ సారథి విరాట్ కోహ్లి పేరిట ఉన్న సిరీస్‌లో అత్యధిక పరుగుల రికార్డును శ్రేయ‌స్‌ బ్రేక్ చేశాడు. మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో (2016లో ఆస్ట్రేలియాపై) కోహ్లి అత్య‌ధికంగా 199 ప‌రుగులు చేయ‌గా, తాజాగా శ్రీలంక‌తో జ‌రిగిన సిరీస్‌లో శ్రేయ‌స్‌.. మూడు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో క‌లిపి 204 ప‌రుగులు సాధించి కోహ్లి రికార్డును బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు.

Shreyas Iyer scored 204 runs at a Strike Rate of 174.35 without even being dismissed once against Sri Lanka in the T20i series. He now holds the record for India of scoring most runs in a 3 match bilateral T20i series. pic.twitter.com/CGupBe9KqR

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 27, 2022