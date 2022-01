Sehwag Lauds Rishabh Pant: దక్షిణాఫ్రికాతో నిర్ణయాత్మక మూడో టెస్ట్‌లో వీరోచిత శతకంతో చెలరేగిన టీమిండియా వికెట్‌ కీపర్‌ రిషబ్‌ పంత్‌పై యావత్‌ క్రికెట్‌ ప్రపంచం ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తుంది. గవాస్కర్‌, సచిన్‌ వంటి దిగ్గజాలు పంత్‌ ఇన్నింగ్స్‌ను ఆకాశానికెత్తుతున్నారు. టీమిండియా పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ సైతం పంత్‌ను కొనియాడాడు. ఎక్కడ రాణించామా అన్నది కాదు.. కీలక సమయాల్లో జట్టుకు ఉపయోగపడే ఇన్నింగ్స్‌ ఆడామా అన్నదే ముఖ్యమని పంత్‌ అభిమానులు సోషల్‌మీడియాలో రచ్చరచ్చ చేస్తున్నారు.

Is ladke ko free hi chhod do. One of the biggest match winners in Test Cricket round the world #RishabhPant

— Virender Sehwag (@virendersehwag) January 13, 2022