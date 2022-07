Ind Vs Eng 2nd ODI- Jos Buttler Comments On Kohli Form: గాయం కారణంగా ఇంగ్లండ్‌తో మొదటి వన్డేకు దూరమైన టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి.. రెండో మ్యాచ్‌కు అందుబాటులోకి వచ్చాడు. తుదిజట్టులో కోహ్లి పేరు ఉందని తెలియగానే.. తనకు అచ్చొచ్చిన వన్డే ఫార్మాట్‌లోనైనా అతడు రాణిస్తాడని అభిమానులు ఆశపడ్డారు. కానీ.. కోహ్లి మరోసారి నిరాశపరిచాడు.

లార్డ్స్ వన్డేలో 25 బంతులు ఎదుర్కొన్న కోహ్లి 3 ఫోర్ల సాయంతో 16 పరగులు చేశాడు. విల్లే బౌలింగ్‌లో వికెట్‌​ కీపర్‌ జోస్‌ బట్లర్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి పెవిలియన్‌ చేరాడు. దీంతో కోహ్లి ఆటతీరుపై మరోసారి విమర్శలు వస్తున్నాయి.

