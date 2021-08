భజ్జీ నువ్వు కరెక్టే.. కానీ అలా అనకూడదు: గౌతమ్‌ గంభీర్‌

న్యూఢిల్లీ: 100 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ బల్లెం వీరుడు నీరజ్ చోప్రా విశ్వక్రీడల వేదికపై స్వర్ణం నెగ్గిన తొలి భారత అథ్లెట్‌గా గుర్తింపు పొందిన విషయం తెలిసిందే. టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో శనివారం జరిగిన పురుషుల జావెలిన్ త్రో ఫైనల్లో నీరజ్ చోప్రా రెండో ప్రయత్నంలోనే తన బల్లెంను అందరికంటే ఎక్కువ (87.58 మీటర్ల) దూరం విసిరి అథ్లెటిక్స్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తాడు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ నుంచి సామాన్యుడి వరకు నీరజ్ చోప్రాకు నీరజనాలు పలుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే టీమిండియా వెటరన్ క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్ కూడా నీరజ్ చోప్రాపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించాడు.

True that @harbhajan_singh …But

You shouldn’t have said this !

You should not say this !

You shall never say this ! 🤐🤣 https://t.co/ZfajGzjQaw— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 7, 2021