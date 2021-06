మైదానంలో ఆటగాడికి గాయం.. ప్రత్యర్ధి అభిమానులు ఏం చేశారో తెలుసా..?

కోపెన్‌హెగెన్‌: ఆట శ‌త్రువులను సైతం దగ్గరికి చేస్తుందనటానికి ఇప్పుడు మనం చూడబోయే వీడియోనే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. యూరోక‌ప్ 2020 ఫుట్‌బాల్‌ పోటీల్లో భాగంగా ఫిన్లాండ్‌, డెన్మార్క్ జట్ల మ‌ధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓ అపురూప ఘ‌ట్టం చోటు చేసుకుంది. అనూహ్యంగా చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన క్రీడా ప్రేమికులను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంటోంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ మ్యాచ్ తొలి అర్ధభాగంలో డెన్మార్క్ స్టార్ ప్లేయ‌ర్ క్రిస్టియన్ ఎరిక్‌స‌న్ గాయ‌ప‌డ్డాడు. గ్రౌండ్‌లోనే కుప్ప‌కూలిపోయాడు. దీంతో అత‌న్ని స్ట్రెచ‌ర్‌పై బ‌య‌ట‌కు తీసుకెళ్లాల్సి వ‌చ్చింది. ఈ స‌మ‌యంలో ఎరిక్‌సన్‌ కెమెరా కంట పడకుండా డెన్మార్క్ ఆటగాళ్లంతా చుట్టూ రక్షణగా నిలిచారు. ఇది గమనించిన ఫిన్లాండ్ అభిమానులు త‌మ చేతుల్లోని జాతీయ జెండాల‌ను డెన్మార్క్‌ ఆటగాళ్లకు ఇచ్చారు.

Prayers for Christian Eriksen 🙏

Finland fans gave their flags after Christian Eriksen collapsed during the match 🇫🇮

Wishing him speedy recovery. pic.twitter.com/LZ3hSn4Gka

— Nigel D'Souza (@Nigel__DSouza) June 12, 2021