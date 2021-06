లండన్‌: ఇంగ్లండ్ స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ బెన్‌ స్టోక్స్.. వెస్టిండీస్ ఆల్‌రౌండర్ కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్‌పై ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడు. 2016 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఎదురైన ఘోర పరాభవానికి.. ఐదేళ్ల తర్వాత లెక్క అప్పజెప్పాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. భారత్‌ వేదికగా జరిగిన 2016 టీ20 ప్రపంచకప్ తుది పోరులో ఇంగ్లండ్‌, వెస్టిండీస్​ జట్లు తలపడ్డాయి. ఆ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లండ్ నిర్ణీత ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 155 పరుగులు చేసింది. జో రూట్‌(54), జోస్ బట్లర్‌(36), డేవిడ్‌ విల్లీ(21) పర్వాలేదనిపించాడు. విండీస్‌ బౌలర్లలో బ్రావో, బ్రాత్‌వైట్‌ తలో మూడు వికెట్లు తీశారు.

Stokesy sends it into the stands 6⃣

Durham 41/2 after the powerplay. #ForTheNorth pic.twitter.com/a9fRAImyhg

— Durham Cricket (@DurhamCricket) June 26, 2021