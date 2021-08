లండ‌న్‌: టీమిండియా ఫీల్డింగ్‌ను మ‌రింత మెరుగుప‌రిచేందుకు, ఫీల్డ‌ర్ల ఏకాగ్ర‌త‌ను ప‌రీక్షించ‌డానికి ఫీల్డింగ్ కోచ్ శ్రీధ‌ర్ ఓ వినూత్న ప్ర‌య‌త్నం చేశాడు. ఇంగ్లండ్‌తో రెండో టెస్ట్‌కు ముందు లార్డ్స్‌లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న ప్లేయ‌ర్స్‌కు ఓ కొత్త ఫీల్డింగ్ డ్రిల్‌ను ఏర్పాటు చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేయగా వైరల్‌గా మారింది. ఆ వీడియోలో ఫీల్డింగ్ కోచ్ శ్రీధ‌ర్ బ్యాటింగ్ చేస్తుండ‌గా.. స్టంప్స్ వెనుక రిష‌బ్ పంత్ కీపింగ్ చేస్తూ క‌నిపించాడు. అత‌ని ఏకాగ్ర‌త‌ను ప‌రీక్షించ‌డానికి శ్రీధ‌ర్ త‌న‌కు రెండు వైపులా ఇద్ద‌రు ప్లేయ‌ర్స్‌ను ఉంచాడు.

How is that for a drill? Fielding coach keeping the boys on their toes.

