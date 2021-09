జమైకా: కరీబియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(సీపీఎల్‌ 2021)లో ఎవిన్‌ లూయిస్‌ మరోసారి విధ్వంసం సృష్టించాడు. సిక్సర్ల వర్షం కురిపిస్తూ చివరి వరకు నాటౌట్‌గా నిలిచిన లూయిస్‌ ఒంటిచేత్తో జట్టును ఫైనల్‌కు చేర్చాడు. గయానా అమెజాన్‌ వారియర్స్‌తో జరిగిన సెమీ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో సెంట్‌ కిట్స్‌ అండ్‌ నెవిస్‌ పాట్రియెట్స్‌ ఘన విజయాన్ని సాధించి దర్జాగా ఫైనల్‌లో అడుగుపెట్టింది.

గయానా విధించిన 179 పరుగుల లక్ష్యాన్ని సెంట్‌ కిట్స్‌ మూడు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పయి 17.5 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని చేధించింది. ఓపెనర్‌ లూయిస్‌ (39 బంతుల్లో 77 నాటౌట్‌, 3 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు) విధ్వంసానికి తోడూ క్రిస్‌ గేల్‌ (27 బంతుల్లో 42, 5 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు), కెప్టెన్‌ బ్రేవో 31 బంతుల్లో 34,3 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌) తోడవ్వడంతో సునాయాసంగా విజయం సాధించింది. అంతకముందు తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన గయానా అమెజాన్‌ వారియర్స్‌ 9 వికెట్ల నష్టానికి 178 పరుగులు చేసింది. హెట్‌మైర్‌ (45, 20 బంతులు; 2 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) రాణించగా.. ఓపెనర్లు బ్రాండన్‌ కింగ్‌ 27, చంద్రపాల్‌ 27 పరుగులు చేశారు.

Yet again Evin Lewis produces a batting masterclass and earns the @Dream11 MVP from semi final two. #CPL21 #GAWvSKNP #CricketPlayedLouder #Dream11 pic.twitter.com/qoKzrsz9fi

— CPL T20 (@CPL) September 14, 2021