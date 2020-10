షార్జా : విండీస్‌ విధ్వంసకర బ్యాట్స్‌మెన్‌.. యునివర్సల్‌ బాస్‌ క్రిస్‌ గేల్‌ ఐపీఎల్‌ 13వ సీజన్‌లో తన ఆటను ఆరంభించాడు. గురువారం ఆర్‌సీబీతో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్‌లో కింగ్స్‌ పంజాబ్‌ ఆఖరి బంతికి విజయం సాధించి లీగ్‌లో కీలక విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ సీజన్‌లో మొదటి మ్యాచ్‌లో బరిలోకి దిగిన గేల్‌ 54 పరుగుల కీలక ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. పంజాబ్‌ కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌తో కలిసి రెండో వికెట్‌కు 93 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పిన గేల్‌ ఈ సీజన్‌ను ఘనంగా ఆరంభించాడు. గేల్‌ మ్యాచ్‌ ఆడుతున్నాడంటే అక్కడ ఉండే సరదా వేరుగా ఉంటుంది. తాను చేసే అల్లరితో గ్రౌండ్‌ కూడా మంచి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ మోడ్‌లోకి మారిపోతుంది. (చదవండి : ఉత్కంఠ పోరు.. చివరి బంతికి గెలిచారు)

తాజాగా కింగ్స్‌ పంజాబ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో గేల్‌ తన అర్థసెంచరీ పూర్తి చేశాక ఒక సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది. ఫిప్టీ పూర్తయిన తర్వాత బ్యాట్‌ పైకెత్తిన గేల్‌ బ్యాట్‌పై ఉన్న స్టిక్కర్‌ను చూపించాడు. ఆ స్టిక్కర్‌పై ది బాస్‌ అని రాసి ఉంది. బ్యాట్‌పై ఉన్న స్టిక్కర్‌ ద్వారా గేల్‌ ఒక మెసేజ్‌ను పాస్‌ చేశాడు. ' అందరికి ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా.. నేను చూపించే ఈ పేరుకు కొంచెం గౌరవం ఇవ్వండి' అంటూ పేర్కొన్నాడు. కాగా గేల్‌ చేసిన పనిపై టీమిండియా హెడ్‌ కోచ్‌ రవిశాస్త్రి ఎన్డీటీవికి ఇచ్చిన ఇంటర్య్వూలో ప్రస్తావించాడు.(చదవండి : కెప్టెన్సీకి దినేశ్‌ కార్తీక్‌ గుడ్‌ బై)

When he is on the mic, expect nothing less than entertainment and laughs 😅😅#Dream11IPL | @henrygayle pic.twitter.com/I62YPN1pES

— IndianPremierLeague (@IPL) October 15, 2020