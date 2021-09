సెయింట్ కిట్స్‌: కరీబియన్‌ ప్రిమియర్‌ లీగ్‌ 2021లో భాగంగా బార్బడోస్ రాయల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ ఓపెనింగ్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ చంద్రపాల్‌ హేమరాజ్‌(56 బంతుల్లో 105 నాటౌట్‌; 14 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) సెంచరీతో చెలరేగిపోయాడు. ప్రత్యర్ధి నిర్ధేశించిన లక్ష్యాన్ని ఒంటిచేత్తో ఛేదించాడు. టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన బార్బడోస్ రాయల్స్‌.. నిర్ణీత ఓవర్లలో 130 పరుగులకు ఆలౌటైంది. గయానా వారియర్స్ బౌలర్లు ఇమ్రాన్‌ తాహిర్‌(3/34), రోమారియో షెపర్డ్‌(2/33), మోటీ(1/15), ఓడియన్‌ స్మిత్‌(1/22) దెబ్బకు బార్బడోస్ జట్టు పేకమేడలా కూలింది.

