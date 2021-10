Umran Malik As Net Bowler In T20WC For Team India.. ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ బౌలర్‌ ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌కు బంపర్‌ ఆఫర్‌ తగిలింది. టి20 ప్రపంచకప్‌ 2021కు సంబంధించి టీమిండియా జట్టుకు ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌ నెట్‌ బౌలర్‌గా ఎంపికైనట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌ను వెంటనే టీమిండియా బయోబబుల్‌లో జాయిన్‌ కావాలంటూ పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఐఏఎన్‌ఎస్‌ అనే వార్త సంస్థ ఈ విషయాన్ని తమ ట్విటర్‌లో చెప్పుకొచ్చింది.



Courtesy: IPL Twitter

టి20 ప్రపంచకప్‌లో ఆడకపోయినప్పటికి.. ఐసీసీ లాంటి మేజర్‌ టోర్నీలో నెట్‌బౌలర్‌గా వ్యవహరించడం కూడా అదృష్టం కిందే భావించొచ్చు. ఒకవేళ టి20 ప్రపంచకప్‌లో టీమిండియా బౌలర్‌ ఎవరైనా గాయపడితే ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌కు తుది జట్టలోకి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. జమ్మూ కశ్మీర్‌కు చెందిన ఉమ్రాన్‌ డెబ్యూ ఐపీఎల్‌లోనే ఆకట్టుకునే ప్రదర్శన చేశాడు. ఐపీఎల్‌ 2021 సీజన్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ తరపున మ్యాచ్‌లు ఆడే అవకాశం తక్కువగానే వచ్చినప్పటికీ ప్రతీదాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు.



Courtesy: IPL Twitter

ముఖ్యంగా అత్యంత వేగంగా బంతులు విసురుతూ ప్రత్యర్థి బ్యాటర్స్‌కు ముచ్చెమటలు పట్టిస్తున్నాడు. ఉమ్రాన్‌ ప్రతీ బంతిని కనీసం గంటకు 140 కిమీ వేగంతో విసరడం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలోనే ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌ ఐపీఎల్‌ 2021లో అత్యంత వేగవంతమైన బంతిని విసిరి చరిత్ర సృష్టించాడు. కేకేఆర్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో గంటకు 150 కిమీ వేగంతో బంతులు విసిరిన ఉమ్రాన్‌.. తాజాగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఏకంగా గంటకు 152.95 కిమీ వేగంతో విసిరి కొత్త రికార్డు నమోదు. ఉమ్రాన్‌ దెబ్బకు సూర్యకుమార్‌ విలవిలలాడిన సంగతి తెలిసిందే. ''అతని బౌలింగ్‌ వేగమే ఇవాళ టి20 ప్రపంచకప్‌లో టీమిండియాకు నెట్‌బౌలర్‌గా వ్యవహరించే అవకాశం కల్పించిందని.. అత్యంత వేగవంతమైన బంతులు విసురుతూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఉమ్రాన్‌ టి20 ప్రపంచకప్‌లో టీమిండియాకు ఆడాలని చాలా మంది ఫ్యాన్స్‌ కోరుకుంటున్నారు.

చదవండి: ఐపీఎల్‌ 2021 సీజన్‌లో అత్యంత ఫాస్ట్‌బాల్‌.. డెబ్యూ మ్యాచ్‌లోనే

Umran Malik: పళ్లు, కూరగాయలు అమ్ముతాం.. మమ్మల్ని గర్వపడేలా చేశాడు

IANS has learned that the #BCCI has asked young pacer #UmranMalik to join the #TeamIndia bubble by Sunday as a net bowler. pic.twitter.com/k0sQKrKbRz

— IANS Tweets (@ians_india) October 9, 2021