దుబాయ్‌: ఆసియా బ్యాడ్మింటన్‌ చాంపియన్‌షిప్‌లో భారత్‌కు ఒక పతకం ఖాయమైంది. పురుషుల డబుల్స్‌ విభాగంలో సాత్విక్‌ సాయిరాజ్‌–చిరాగ్‌ శెట్టి జోడీ సెమీఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లి కనీసం కాంస్య పతకాన్ని ఖరారు చేసుకుంది. క్వార్టర్‌ ఫైనల్లో సాత్విక్‌–చిరాగ్‌ ద్వయం 21–11, 21–12తో అహసాన్‌–హెంద్రా సెతియవాన్‌ (ఇండోనేసియా) జోడీని ఓడించింది.

HISTORY SCRIPTED 🥳🥳🥳



➡️ Sat-Chi assured medal for India after 52 years in MD category

➡️ Medal from Indian doubles department after 9 years



Well done boys, proud of you! 🥹🫶@himantabiswa | @sanjay091968 | @lakhaniarun1 #BAC2023#IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/dz5dG4n7Xe

— BAI Media (@BAI_Media) April 28, 2023