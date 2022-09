ఆసియా కప్‌-2022లో ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా బరిలోకి దిగి భారత్‌, పాక్‌ లాంటి ప్రపంచ స్థాయి జట్లకు షాకిచ్చి ఏకంగా టైటిల్‌ను ఎగురేసుకుపోయిన శ్రీలంక జట్టుపై వ్యాపార దిగ్గజం ఆనంద్‌ మహీంద్ర ఆసక్తికర ట్వీట్‌ చేశాడు. ఆసియా కప్‌ ఫైనల్లో శ్రీలంక.. పాక్‌ను మట్టికరిపించిన తీరు థ్రిల్లింగ్‌గా అనిపించిందని ట్వీటాడు. క్రికెట్‌ లాంటి టీమ్‌ గేమ్‌లో జట్టు గెలవాలంటే సెలబ్రిటీలు, సూపర్‌ స్టార్లు అవసరం లేదని లంకేయులు మరోసారి నిరూపించారని అన్నాడు. టీమ్‌ వర్క్‌ ఉంటే ఎంత చిన్న జట్టైనా అద్భుతాలు చేయగలదని మరోసారి రుజువైందని తెలిపాడు. ఈ ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరలవుతుంది.

I am thrilled at Sri Lanka’s victory this evening. Not because I wanted Pakistan to lose. But because Sri Lanka’s victory reminds us that Team Sports are not about celebrities & superstars but about—yes—Teamwork! #AsiaCup2022Final

— anand mahindra (@anandmahindra) September 11, 2022