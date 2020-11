వైరల్ :‌ ఏనుగు పిల్ల, కుక్క వీడియో

ఏనుగు పిల్ల, కుక్కతో పచ్చిక బయళ్లలో ఆడుకుంటున్న వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. భారత అటవీశాఖ అధికారి సుశాంతా నందా ఈ వీడియోను తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశారు. "స్నేహనికి ఆకారం, పరిమాణంతో సంబంధం లేదు" అని క్యాప్షన్‌ జతచేశారు. ఎనిమిది సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియో నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. వీడియోలో ఏనుగు పిల్ల తన స్నేహితులలో ఒకరైన కుక్కతో ఆడుతూ కనిపించింది. పచ్చిక బయళ్లలో ఇద్దరూ ఆడుతూ ఒకదాని వెనక మరొకటి పరిగెడుతూ ఆనందిస్తున్నాయి. ఈ చిన్న క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. దాదాపు 11,000 మంది వీక్షించారు. అనేక మంది లైక్స్, రీట్వీట్లు కూడా చేశారు. "అబ్బా... ఎంత బాగుంది" అన్నారు ఓ నెటిజన్‌. మరొక వ్యాఖ్య, "ఈరోజు ఒక గొప్ప వీడియో చూశాను" లాంటి చాలా వ్యాఖ్యలు వచ్చాయి.

Friends come in all size and shapes... pic.twitter.com/PaDOQzG6c4

— Susanta Nanda (@susantananda3) November 26, 2020