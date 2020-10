ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ఎన్నో వీడియోలు వైరలవుతున్నాయి. అందులో కొన్ని అద్బుతంగా ఉంటే మరి కొన్ని సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురి చేసేవి కూడా ఉంటాయి. తాజాగా ఈ కోవకు చేందిన వీడియో ఒకటి ట్విట్టర్‌లో ప్రస్తుతం తెగ ట్రెండ్‌ అవుతోంది. క్రిస్టియన్‌ డీ హారిస్ అనే వ్యక్తి‌.. ‘నా భార్యతో డేట్‌కి వెళ్లడానికి ముందు నా మోడలింగ్‌ వీడియో’ అంటూ దీన్ని షేర్‌ చేశాడు. 22 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియోలో హారిస్‌ పింక్‌ కలర్‌ సూట్‌ ధరించి రూమ్‌లోకి నడుచుకుంటూ వస్తాడు. సూట్‌ లోపల డార్క్‌ పర్పుల్‌ కలర్‌ టై... బ్రౌన్‌ కలర్‌ ఫార్మల్‌ షూ ధరించాడు. ఆ తర్వాత మైక్రోవేవ్‌ స్పిన్‌ డ్యాన్స్‌ స్టెప్‌తో తన సూట్‌ని ప్రదర్శించాడు. (చదవండి: ఈ ‘బనాన గర్ల్‌’ డైటేమిటంటే....)

Me modeling for my wife before we leave to go on our date: pic.twitter.com/bPNOUk5Po0

— Christian D. Harris (@chrxstianh__) October 6, 2020