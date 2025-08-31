 తెలంగాణ అసెంబ్లీ ప్రారంభం.. అప్‌డేట్స్‌ | Telangan Assembly Session 31st August Live Updates | Sakshi
తెలంగాణ అసెంబ్లీ ప్రారంభం.. అప్‌డేట్స్‌

తెలంగాణ అసెంబ్లీ ప్రారంభం..

  • రెండోరోజు తెలంగాణ అసెం‍బ్లీ ప్రారంభమైంది. 
  • సభ లోపల, బయట భారీగా మార్షల్స్‌ మోహరింపు 
  • జూబ్లీహిల్స్ నివాసం నుంచి అసెంబ్లీకి బయలుదేరిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
2025-08-31 09:05:09

నేటితో శాసనసభ నిరవధిక వాయిదా..

  • నేటితో ముగియనున్న శాసనసభ..
  • నేడు నిరవధిక వాయిదా వేసే అవకాశం..
  • అర్దరాత్రి వరకు అయినా సభ నడిపి ముగించాలనే యోచనలో ప్రభుత్వం..
  • గణేష్ నిమజ్జనం, వరదల నేపథ్యంలో సభ నేటితో ముగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం
2025-08-31 08:45:39

కేసీఆర్ కాళేశ్వరంపై మాట్లాడాలి: ఆది శ్రీనివాస్‌

  • అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్
  • ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ కామెంట్స్‌..
  • బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కాళేశ్వరం అవినీతిపై సీబీఐ ఎంక్వైరీ అడిగాం..
  • ఇప్పుడు మేము అధికారంలో ఉన్నాం..
  • రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలతో విచారణ చేపిస్తాం..
  • కేసీఆర్ సభకు రావాలి.. కాళేశ్వరంపై మాట్లాడాలి.
  • ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి కామెంట్స్‌..
  • కాళేశ్వరంలో ఎవరి దోపిడీ ఎంత అనేది ప్రజలకు తెలియాలి.
  • తమ అవినీతి బయటకు వస్తుందనే.. యూరియా అంశాన్ని బీఆర్ఎస్ తెరపైకి తెస్తుంది.
  • యూరియా కొంత కొరత ఉంది.
  • బాలు నాయక్ అనే రైతు 8 యూరియా బస్తాలు తీసుకున్నాడు.
  • అయినా బాలు నాయక్‌కు యూరియా అందలేదని బీఆర్ఎస్ రాజకీయం చేస్తుంది.
  • యూరియాపై చర్చ పెడదాం..
  • యూరియా ఎక్కడ నుంచి రావాలో బీఆర్ఎస్‌కు తెలియదా?.
2025-08-31 08:42:01

కాసేపట్లో తెలంగాణ అసెంబ్లీ ప్రారంభం.. మోహరించిన మార్షల్స్

  • నేడు అసెంబ్లీ కాళేశ్వరం కమిషన్‌ రిపోర్టుపై చర్చ.
  • ఈరోజు వాడీవేడీగా సాగనున్న తెలంగాణ అసెంబ్లీ
  • అసెంబ్లీ లాబీల్లో భారీగా మోహరించిన మార్షల్స్..
  • సభలో ప్రతిపక్ష సభ్యుల ప్రవర్తనపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం.
  • స్పీకర్‌ పోడియం వద్దకు వస్తే వేటు వేయాలని నిర్ణయం.
  • సభ లోపల, బయట భారీ బందోబస్తు.
2025-08-31 08:24:47

విచారణ ఎలా అన్న దానిపై ఉత్కంఠ..

  • కాళేశ్వరం కమిషన్‌పై సీబీఐ లేదా సిట్‌ విచారణ అనే దానిపై ఉత్కంఠ.
  • బిల్లుల తర్వాత కాళేశ్వరం కమిషన్‌ నివేదికపై స్వల్పకాలిక చర్చ.
  • గతంలో ఒకరిద్దరు ఎమ్మెల్యేల తీరుపై స్పీకర్‌ సీరియస్‌
  • కాళేశ్వరంపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి విచారణకు ఆదేశించబోతుంది అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
  • సీబీఐ విచారణకు ఇవ్వాలని ఒకరిద్దరు మంత్రుల ప్రతిపాదన
2025-08-31 08:24:47

బిల్లులపై చర్చ..

  • బిల్లులపై చర్చ.
  • ఉదయం ప్రభుత్వ బిల్లులపై చర్చ.
  • మొదటగా సభ ముందుకు పంచాయతీరాజ్‌, మున్సిపల్‌ సవరణ బిల్లు.
  • బిల్లుల తర్వాత కాళేaశ్వరం కమిషన్‌ నివేదికపై స్వల్పకాలిక చర్చ.
  • క్వశ్చన్‌ అవర్‌ రద్దు.
2025-08-31 08:24:47
