కోల్‌కతా: దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్‌ కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కరోనా కట్టడి కోసం మే 1నుంచి 18 ఏళ్లు పైబడిన వారందరు వ్యాక్సిన్‌ తీసుకొవచ్చిన ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో అసోం, ఛత్తీస్‌గఢ్‌, యూపీ, ఎంపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు టీకా ఖర్చు తామే భరిస్తామని.. అందరికి ఉచితంగా వ్యాక్సిన్‌ వేస్తామని ప్రకటించాయి. ఇదిలా ఉండగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న పశ్చిమబెంగాల్‌లో బీజేపీ చేసిన ఓ ప్రకటన తాజాగా రాజకీయ దుమారం రేపింది.

రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమను గెలిపిస్తే.. ప్రజలందరికి ఉచితంగా వ్యాక్సిన్‌ వేస్తామని బెంగాల్‌ బీజేపీ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు బెంగాల్‌ బీజేపీ శుక్రవారం ఓ ట్వీట్‌ చేసింది. ‘‘పశ్చిమ బెంగాల్‌లో బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రజలందరికి కోవిడ్ -19 వ్యాక్సిన్ ఉచితంగా ఇవ్వబడుతుంది’’ అంటూ ట్వీట్‌ చేసింది. ఈ ప్రకటనపై రాజకీయ దుమారం రాజుకుంది. అంటే ఎన్నికలు లేకపోతే ప్రజలతో మీకు అవసరం లేదా.. ఓట్ల కోసం ఏమైనా చేస్తారా అంటూ మండిపడుతున్నారు జనాలు.

As soon as BJP government comes to power in West Bengal, COVID-19 vaccine will be provided free of cost to everyone. pic.twitter.com/gzxCOUMjpr

— BJP Bengal (@BJP4Bengal) April 23, 2021