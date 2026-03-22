తెలంగాణా అసోసియేషన్ అఫ్ న్యూజీల్యాండ్ ఆధ్వర్యంలో ఆక్లాండ్ నగరంలో ఘనంగా ఉగాది పండగ మరియు తెలుగు నూతన శ్రీ పరాభవ నమః సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకొని వేడుకలను నిర్వహించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుతనం, తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా పంచాంగ శ్రవణంతో రాశి ఫలితాలను స్థితిగతులను తెలుసుకొని, చిన్నారులు పెద్దలు వివిధ తెలుగు సాంప్రదాయ పాటలు, నృత్యాలతో అలరించడమే కాకుండా సాంప్రదాయ పిండి వంటలతో సామూహిక భోజనం చెయ్యడం జరిగింది. ఇండియన్ కాన్సులేట్ జనరల్ Dr. మదన్ మోహన్ సేథి గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఈ కార్యక్రమంలో సామజికసేవాలో ముందున్న తెలుగు ప్రతినిధులను ఉగాది పురస్కారాలతో గౌరవంగా సన్మానించుకోవడంతో పాటు చిన్నారులకు నృత్యకారులకు బహుమతులని అందజేయడం జరిగింది.
అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కోడూరి చంద్రశేఖర్ అద్యేక్షతన జరిగిన ఈ వేడుకలో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త శివ కిలారి, యాదవ్, సత్యనారాయణ తట్టల, అసోసియేషన్ మాజీ అధ్యక్షలు పట్లోళ్ల నరేందర్ రెడ్డి, అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి విశ్వనాధు బాల, విజేత యాచమనేని, మధు ఎర్ర, కావ్య, వర్ష పట్లోళ్ల, మేకల స్వాతి,కిరణ్మయి, విశ్వనాథ్ అవిటి, మొహమ్మద్ బిలాలోద్దీన్ , విజయ్ శ్రీరామ్, రమేష్ రామిండ్ల, మనోహర్ కన్నం, హరీష్, రమేష్ ఆడెపు, శ్రీనివాస్ పందిళ్ల, రవి కుమార్ వట్టం, మారుతి, ఆర్తి, భరత్ జవ్వాజి, మహేందర్ రెడ్డి, నిఖిత తదితరులతో పాటు పెద్ద ఎత్తున ప్రవాస తెలంగాణ బిడ్డలు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసారు
న్యూజీల్యాండ్లో ఉగాది సంబరాలు
Mar 22 2026 10:46 PM | Updated on Mar 22 2026 10:46 PM
తెలంగాణా అసోసియేషన్ అఫ్ న్యూజీల్యాండ్ ఆధ్వర్యంలో ఆక్లాండ్ నగరంలో ఘనంగా ఉగాది పండగ మరియు తెలుగు నూతన శ్రీ పరాభవ నమః సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకొని వేడుకలను నిర్వహించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుతనం, తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా పంచాంగ శ్రవణంతో రాశి ఫలితాలను స్థితిగతులను తెలుసుకొని, చిన్నారులు పెద్దలు వివిధ తెలుగు సాంప్రదాయ పాటలు, నృత్యాలతో అలరించడమే కాకుండా సాంప్రదాయ పిండి వంటలతో సామూహిక భోజనం చెయ్యడం జరిగింది. ఇండియన్ కాన్సులేట్ జనరల్ Dr. మదన్ మోహన్ సేథి గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఈ కార్యక్రమంలో సామజికసేవాలో ముందున్న తెలుగు ప్రతినిధులను ఉగాది పురస్కారాలతో గౌరవంగా సన్మానించుకోవడంతో పాటు చిన్నారులకు నృత్యకారులకు బహుమతులని అందజేయడం జరిగింది.