సాధారణంగా మనం ఏదైన పని చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఆటంకాలు వస్తే అంత ఈజీగా ఆ పనిని ముందుకు తీసుకు వెళ్లలేం. అలానే పనిలో ఉండగా పర్సు పోయినట్లు తెలిస్తే అప్పటికప్పుడు అన్ని పనులను పక్కన పెట్టి పోయిన పర్సు కోసం వెతుక్కుంటాం, అంతేనా. తాజాగా ఓ జొమాటో డెలివరీ బాయ్‌కి ఇదే పరిస్థితి ఎదురైతే తాను చేసిన పనికి అందరు ప్రశంసిస్తున్నారు. మరి అంతగా ఆ డెలివరీ బాయ్‌ ఏం చేశాడనే వివరాల్లో​కి వెళితే.. తనకు వచ్చిన ఫుడ్ ఆర్డర్‌ని తీసుకోవడానికి రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లాడు.

అక్కడ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండడంతో ఆర్డర్‌ తీసుకుని తిరిగు ప్రయాణమవుతున్న సమయంలో అతని పర్సు పోయిందని గ్రహించాడు. అయితే పోయిన తన పర్సు కోసం ఆలోచించక తన చేస్తున్న పని పూర్తి చేయాలనే ఆలోచనతో ముందుకు కదిలాడు. ఈ క్రమంలో ఆ డెలివరీ బాయ్‌ కస్టమర్‌కి కాస్త ఆలస్యంగా డెలివరీ చేశాడు. అందుకు అతను క్షమాపణలు కూడా కస్టమర్‌కు చెప్పాడు. ఈ విషయాన్ని సచిన్‌ కాల్‌బాగ్‌ అనే ఒక జొమాటో యూజర్‌ ట్విట్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించాడు. వృత్తిపై అతని నిబద్ధత చూసి తనకు మతిపోయిందని మెచ్చుకున్నాడు. దీనిపై స్పందించిన జొమాటో ఇలాంటి డెలివరీ పార్టనర్లతో పనిచేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని, ఆ ఆర్డర్ వివరాలు తమకు మెసేజిలో పంపితే అతనికి సహాయం అందించనున్నట్లు తెలిపింది. ప్రస్తుతం ట్విటర్‌లో అతని కథ వైరల్‌గా మారి హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది.

Hi @zomato @deepigoyal, mindblown by Manish Bhageluram Gupta's work ethic. He accidentally dropped his wallet at a restaurant where he picked up our food. It was stolen. Instead of waiting there, he came to our house to deliver our order, and even said sorry for the short delay. pic.twitter.com/N6DBiRo91h

— Sachin Kalbag (@SachinKalbag) October 16, 2021