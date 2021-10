ఇటీవల యూట్యూబ్‌లో వంటల వీడియోలకున్న క్రేజ్‌ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అంతెందుకు ఇందులో కొందరు సెలబ్రిటీలు సైతం తమ చేతివాటం చూపిస్తున్నారు. ఇంకొందరు సామాన్యులు తమ వంటల రెసిపీతో నెటిజన్ల నోరూరిస్తూ సెలబ్రిటీలుగా మారుతున్నారు. ఈ జాబితాలో గ్రామీణ వంటలు, రెస్టారెంట్ వంటలు, దేశీయ, విదేశీ వెరైటీలంటూ ఇలా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకంటే.. ఓ యువతి గతంలో చేసిన వంటకంపై కొంతమంది నెటిజన్లు తాజాగా మండిపడుతున్నారు. అది ఎందుకో తెలుసుకోవాలంటే వివరాల్లోకి వెళ్లాల్సిందే..

యూట్యూబ్‌లో కుకింగ్‌ విత్‌ సరియా అనే ఛానెల్ ఉంది. ఇందులో ఆమె రకరకాల వంటల వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తుంటారు. అదే తరహాలో 2020 ఫిబ్రవరి 3న చైనీస్ బిర్యానీ రెసిపీ తయారీ విధానం అంటూ ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. దానిపైనే అప్పట్లో దుమారమే రేగిందనుకోండి. ఆ వీడియో సంగతి ఇప్పుడెందుకు అంటారా! అయితే తాజాగా ఓ నెటిజన్‌ తన ట్విట్టర్‌లో.. ప్రతీ దగ్గర చూసేదే ఇది... ఇందులో కొత్తదనం ఏముంది అన్నట్లుగా క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆ పోస్టుతో ఈ వీడియోపై నెట్టింట నెగెటివ్ కామెంట్లు కురుస్తున్నాయి. కొంతమంది ఫ్రైడ్ రైస్‌ని చైనా బిరియానీ అంటే నమ్మాలా అని కామెంట్‌ చేయగా, తెలిసిన వంటకన్ని చేసి పేరు మార్చడం ఏంటని మండిపడుతున్నారు.

I have seen everything 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/Pf53gbNdwn

— javeria (@jikhlaq52) October 5, 2021