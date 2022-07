ఢిల్లీ: రాజ్యసభ వైస్ చైర్మన్‌ నూతన ప్యానల్‌లో వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డికి అవకాశం దక్కింది. తాజాగా రాజ్యసభ వైస్‌ చైర్మన్‌ ప్యానల్‌ను ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు పునర్మించారు. దీనిలో భాగంగా విజయసాయిరెడ్డికి ప్యానల్‌లో చోటు లభించింది. రాజ్యసభ వైస్‌ చైర్మన్‌ ప్యానల్‌లో విజయసాయిరెడ్డితో పాటు భువనేశ్వర్‌ కలిత, ఇందు బాలగోస్వామి, హనుమంతయ్య, తిరుచి శివ, డాక్టర్‌ సస్మిత్‌ పాత్రలకు సభ్యులుగా చోటు దక్కింది.

Rajya Sabha Chairman & Vice-President M Venkaiah Naidu reconstituted the panel of Vice Chairmen

Rajya Sabha MPs Bhubaneswar Kalita, Indu Bala Goswami, Dr L Hanumanthaiah, Tiruchi Siva, V Vijayasai Reddy and Dr Sasmit Patra are now members of the panel of Vice Chairmen

— ANI (@ANI) July 17, 2022