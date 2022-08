న్యూఢిల్లీ: మహిళతో దురుసుగా ప్రవర్తించిన నేరంలో ‘గుండా యాక్ట్‌’ ప్రకారం అరెస్ట్‌ అయ్యాడు శ్రీకాంత్‌ త్యాగి. బీజేపీ నేత(బీజేపీ యువమోర్చా)గా తనను తాను ప్రచారం చేసుకున్న శ్రీకాంత్‌.. అక్రమ కట్టడాల వ్యవహారంలో ఓ మహిళతో వాగ్వాదానికి దిగి ఆమెను దర్భాషలాడుతూ.. దాడికి యత్నించి కెమెరాకు అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్‌ కావడంతో.. ఎట్టకేలకు సీఎం యోగి ప్రభుత్వం స్పందించి చర్యలకు ఉపక్రమించింది.

శ్రీకాంత్‌ త్యాగి అక్రమకట్టడాలను బుల్డోజర్‌లతో కూల్చేయడంతో పాటు అతని అరెస్ట్‌కు ఆదేశించింది కూడా. దీంతో.. నొయిడా పోలీసులు పరారీలో ఉన్న శ్రీకాంత్‌ను మంగళవారం అరెస్ట్‌ చేశారు. ఇక ఈ వ్యవహారంపై శ్రీకాంత్‌ త్యాగి భార్య అను త్యాగి స్పందించింది. తన భర్త రౌడీనో, గూండానో కాదని.. ఆయన ఒక బీజేపీ నేత అంటూ మీడియాకు స్పష్టం చేసింది. బీజేపీ వాళ్లు అవునన్నా.. కాదన్నా ఆయన బీజేపీ నేతనే. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఆయన పార్టీ కోసం పని చేఏస్తున్నారు. ఈ విషయంలో వాళ్లు తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేను ఓ మహిళనే కదా.. నన్ను ఇంతగా పోలీసులు వేధిస్తుంటే యోగి సర్కార్‌ ఏం చేస్తోంది? అని నిలదీశారామె.

‘నా భర్త బీజేపీ సభ్యుడే. ఆయన చేసింది తప్పే కావొచ్చు. కానీ, బీజేపీ ఎంపీ మహేశ్‌ శర్మ వల్లే ఇదంతా జరుగుతోంది. ఆయన పోలీస్‌ కమిషనర్‌ను దుర్భాషలాడారు. అందుకే పోలీసులు మాపై ఇలా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటున్నారు. ఘటన జరిగిన రోజే నా భర్త పోలీసులకు లొంగిపోవాల్సి ఉంది. అయితే లాయర్‌ కోసమే మేం ఆగాల్సి వచ్చింది. నా భర్త కూడా తనంతట తానే లొంగిపోయాడని.. ఆయన్ని ఎరవేసి ఎవరూ పట్టుకోలేదని ఆమె స్పష్టం చేసింది.

#EXCLUSIVE | #ShrikantTyagi's wife Anu Tyagi speaks to India Today, explains what went wrong. She also confirmed that her husband was in BJP. Listen in. (@aviralhimanshu) #ITVideo pic.twitter.com/QI0nsolY17

— IndiaToday (@IndiaToday) August 10, 2022