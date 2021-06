షాకింగ్‌ వీడియో: రెండో అంతస్తు నుంచి అమాంతం కిందపడేశారు

లక్నో: ఉత్తర ప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో భయానక సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ ఇంట్లోకి చొరబడిన దుండగులు కుటుంబంపై విచక్షణ రహితంగా దాడి చేశారు. అంతేగాక 17 ఏళ్ల మైనర్‌ బాలికను రెండో అంతస్తు నుంచి అత్యంత పాశవికంగా కిందకు తోసేశారు. ఈ షాకింగ్‌ దృశ్యాలు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రికార్డయ్యాయి. తీవ్ర గాయాలైన యువతిని ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా ప్రస్తుతం ఆమె ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్లాడుతోంది. మధురలో సోమవారం రాత్రి జరిగిన ఈ సంఘటన బాధితురాలి సోదరుడు దినేష్‌ సింగ్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వెలుగులోకి వచ్చింది.

యువతి సోదరుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం. కొంతమంది యువుకులు ఏడాది నుంచి బాలికను వేధిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం రాత్రి 8 గంటల సమయంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి ఆమె నాన్నకు ఫోన్‌ కాల్‌ వచ్చింది. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారని అడగటంతోపాటు తమ ఇల్లు ఎక్కడని వారు ప్రశ్నించగా అందుకు అతను తాము మధురలో నివాస్తున్నామని సమాధానం చెప్పాడు. కొంత సమయం తరువాత ముగ్గురు వ్యక్తులు బైక్‌ వచ్చి ఆ ఇంట్లోకి చొరబడి మహిళలతోపాటు మొత్తం కుటుంబంపై దాడి చేశారు. ఇంతలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇంట్లోని 17 ఏళ్ల బాలికను బలవంతంగా రెండో అంతస్తు మీదకు తీసుకెళ్లి బాల్కనీ నుంచి కిందకు తోసేశారు. అనంతరం నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.

ఇంటి ముందు ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలో బాలిక ఒక్కసారిగా పై నుంచి కింద పడటం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఆమె పడిపోవడంతో స్థానికంగా ఉన్న జనాలు పరుగెత్తుకొచ్చి సాయం చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. తీవ్ర గాయాలైన బాలికను ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. వెన్నుముక, ఇతర శరీర భాగాలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. కాగా నిందితుల్లో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని మధుర రూరల్‌ ఎస్పీ శిరీష్‌ చంద్ర తెలిపారు.

A 17-year-old girl #thrown down from the terrace of her second floor house in #Mathura by 3 youths who had been harassing her for the past one year. The victim in the hospital with fractured spinal cord. @mathurapolice @Uppolice @adgzoneagra pic.twitter.com/gtJTjClEbq

