సుప్రీంకోర్టు జడ్జికి గుండెపోటు.. బాగానే ఉన్నానంటూ మెసేజ్‌

ఢిల్లీ: సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి ఎంఆర్‌ షా గుండెపోటుకు గురయ్యారు. హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ పర్యటనలో ఉండగా.. గురువారం ఆయన అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో ఆయన్ని ఎయిర్‌ ఆంబులెన్స్‌లో ఢిల్లీకి తరలించారు.

షా అస్వస్థత వార్త తెలియగానే.. సుప్రీంకోర్టు అధికార వర్గాలు హోం​ మంత్రిత్వ శాఖతో సంప్రదించి ఎయిర్‌ఆంబులెన్స్‌లో హుటాహుటిన తరలించాయి. అయితే తాను బాగానే ఉన్నానని, రేపో ఎల్లుండో పూర్తిగా కోలుకుంటానని ఆయన చెప్తుండగా.. ఓ షార్ట్‌ వీడియో బయటకు వచ్చింది.

జస్టిస్‌ షా గతంలో గుజరాత్‌ హైకోర్టు జడ్జిగానూ పని చేశారు. ఆపై పాట్నా హైకోర్టు సీజేగా విధులు నిర్వహించారు. 2018లో ఆయన్ని సుప్రీంకోర్టుకు ప్రమోట్‌ చేశారు. మే 15, 2023న ఆయన రిటైర్‌ కావాల్సి ఉంది.

I am stable. There is nothing to worry. I will be reaching Delhi soon. By day after tomorrow, I will be better: Justice MR Shah

