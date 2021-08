Google Doodle Sarla Thukral: ఆమె చీర కట్టింది. కాక్‌పిట్‌లో కూర్చుంది. ధైర్యంగా ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ నడిపింది. వెయ్యి గంటల ప్రయాణం తర్వాత దేశంలోనే తొలిసారి ‘ఏ’ గ్రేడ్‌ లైసెన్స్‌ దక్కించుకుంది. ఆ టైంకి ఆమె వయసు 21 ఏళ్లు మాత్రమే. అందుకే పైలెట్‌ సరళ పేరు చరిత్రకెక్కింది.

సరళ త(తు)క్రల్‌.. భారత తొలి మహిళా పైలెట్‌. ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ను.. అదీ సంప్రదాయ చీరకట్టులో నడిపిన మొదటి మహిళా పైలెట్‌ ఈమె. ఇవాళ (ఆగష్టు 8న) ఆమె 107 జయంతి. అందుకే గూగుల్‌ ఆమె డూడుల్‌తో గుర్తు చేసింది. సాధారణంగా గూగుల్‌ డూడుల్‌ రెండుసార్లు రిపీట్‌ అయిన సందర్భాలు లేవు. నిజానికి కిందటి ఏడాదే సరళ పేరు మీద డూడుల్‌ రిలీజ్‌ కావాల్సి ఉంది. ఆ టైంలో కేరళలో విమాన ప్రమాదం జరిగింది. అందుకే ఆ టైంలో సహాయక చర్యలకు గుర్తుగా డూడుల్‌ను నిలిపివేశారు.

At the age of 21, Sarla Thukral soared to new heights by taking her first solo flight and becoming India’s first woman pilot 👩‍✈️

Today's #GoogleDoodle honours this incredible pilot, designer, and entrepreneur, on her 107th birth anniversary.

➡️ https://t.co/5dF5JBxUY2. pic.twitter.com/UBeh7LuJkz

— Google India (@GoogleIndia) August 8, 2021