కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఇవాళ ఒక ఆసక్తికరమైన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. బాలీవుడ్‌ ప్రముఖ నటుడు సల్మాన్‌ ఖాన్‌, పశ్చిమ బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీని కలిశారు. శనివారం సాయంత్రం కాళిఘాట్‌లో ఉన్న దీదీ నివాసానికి వెళ్లాడు సల్మాన్‌ భాయ్‌.

సల్మాన్‌ రాక విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు భారీగా అక్కడికి చేరుకున్నారు. నివాసం బయటకు వచ్చి మరీ శాలువా కప్పి ఇంట్లోకి సల్మాన్‌ను ఆహ్వానించారామె. దాదాపు అరగంట వీళ్లిద్దరూ చర్చించుకున్నారు.

ఈస్ట్‌ బెంగాల్‌ ఫుట్‌బాల్‌ క్లబ్‌ శతాబ్ధి ఉత్సవాల కోసం అక్కడికి వెళ్లిన సల్మాన్‌.. మమతా బెనర్జీతో మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే.. సల్మాన్‌ రాక నేపథ్యంలో ఆయన బస చేసిన హోటల్‌ వద్ద గట్టి భద్రత ఏర్పాటు చేశారు.

#WATCH | Actor Salman Khan meets West Bengal CM Mamata Banerjee at the latter's residence in Kolkata pic.twitter.com/ilydxg9Edi

