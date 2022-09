ఉత్తరాఖండ్‌లో రిసెప్షనిస్ట్‌ హత్యోదంతం ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. స్థానిక బీజేపీ నేత వినోద్‌ ఆర్య కొడుకు పుల్కిత్‌ ఆర్య.. 19 ఏళ్ల యువతి హత్య కేసులో అరెస్ట్‌ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ ఘటనపై విమర్శలు వెల్లువెత్తక ముందే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అక్కడి ప్రభుత్వం భావించింది.

Uttarakhand receptionist murder: యువతి హత్య ఘటనకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు మొదలవుతున్న క్రమంలో.. సీఎం పుష్కర్‌ ధామి ఆదేశాలనుసారం బుల్డోజర్‌లు రంగంలోకి దిగాయి. రిషికేష్‌లో పుల్కిత్‌కు చెందిన వనతారా రిసార్ట్‌ను బుల్డోజర్లు కుప్పకూల్చాయి. సీఎం ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అభినవ్‌ కుమార్‌ దగ్గరుండి ఈ కూల్చివేతను పర్యవేక్షించడం గమనార్హం. ఈ కూల్చివేత.. నేరం చేయాలనుకునేవాళ్లకు భయం పుట్టిస్తుందని యమకేశ్వర్‌ ఎమ్మెల్యే రేణు బిష్ట్‌ చెప్తున్నారు. ఈ ఘటనలో చర్యలకు ఆదేశించిన సీఎం ధామికి ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. అంతేకాదు.. బాధితురాలి తల్లిదండ్రుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించిన అధికారిని సస్పెండ్‌ చేసినట్లు ఆమె వెల్లడించారు.

ఇక కేసులో నిందితులైన పుల్కిత్‌ ఆర్యతో పాటు రిసార్ట్‌ మేనేజర్‌ సౌరభ్‌భాస్కర్‌, అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌ అకింత్‌ గుప్తాలను అరెస్ట్‌ చేసి.. జ్యూడీషియల్‌ కస్టడీకి తరలించారు ఉత్తరాఖండ్‌ పోలీసులు.

Uttarakhand: Illegal construction at Vanantra resort demolished by bulldozer in Ganga Bhogpur Talla

Accused Pullkit Arya, son of BJP leader, is owner of resort. Accused Saurabh Bhaskar, Ankit Gupta are workers of resort.

Receptionist Ankita Bhandari was killed & thrown in canal pic.twitter.com/nObxRAwddC

