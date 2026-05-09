ఈడీ సోదాలు.. పంజాబ్‌ మంత్రి అరెస్ట్‌

చండీగఢ్.: మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా పంజాబ్ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి సంజీవ్ అరోరా ఆయనతో సంబంధం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) తాజాగా దాడులు నిర్వహించింది, దీనిలో భాగంగా మంత్రి సంజీవ్ అరోరాను శనివారం అరెస్టు చేశారు. మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి ఈడీ కొత్త నమోదు చేసిన కేసుల్లో భాగంగా సంజీవ్ అరోరా అరెస్ట్ జరిగింది.
ఈ అరెస్టుతో బీజేపీని టార్గెట్ చేసింది ఆప్. ఇది కుట్ర పూరిత కేసు అంటూ ఆప్ అధ్యక్షుడు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ధ్వజమెత్తారు. బీజేపీ కనుసన్నల్లో ఈడీ పని చేస్తుందని, దీనిలో భాగంగా సోదాలు, అరెస్టులు అంటూ కేజ్రీవాల్ మండిపడ్డారు. ఇది మీ కఠిన వైఖరికి నిదర్శనమంటూ విమర్శించారు. దీనికి ప్రజలే గుణపాఠం చెబుతారని హెచ్చరించారు.
ఈడీ దాడుల గురించి చర్చలు పంజాబ్లోని ప్రతి ఇంటికీ చేరాయి. రాష్ట్రం పట్ల కేంద్రం అనుసరిస్తున్న వైఖరితో బీజేపీ కార్యకర్తలతో సహా ప్రజలు అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. మీరు అరెస్టు చేసిన వారు నాలుగు రోజుల్లో జైలు నుంచి బయటకు వస్తారు, కానీ రాబోయే 20 ఏళ్లపాటు బీజేపీ పంజాబ్లోకి ప్రవేశించలేదనే విషయాన్ని తెలుసుకోండి అంటూ ఆరోపించారు.