న్యూఢిల్లీ: భారతావనికి ప్రధానులుగా వ్యవహరించిన వాళ్లలో ఎక్కువమంది గౌరవప్రదమైన కుటుంబాల నుంచి వచ్చారని, ఇది దేశానికే గర్వకారణమైన విషయమని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. గురువారం న్యూఢిల్లీలో ‘ప్రధాన మంత్రుల మ్యూజియం’ను ప్రారంభించిన అనంతరం.. తొలి టికెట్‌ కొనుక్కుని లోపలికి వెళ్లిన ఆయన ప్రసంగించారు.

ఈ మ్యూజియంను దేశాన్ని పాలించిన 14 మంది ప్రధానులకు అంకితమిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు ప్రధాని మోదీ. ప్రధాన మంత్రుల జీవిత విశేషాలతో కూడిన ఈ మ్యూజియంను.. 75 ఏండ్ల స్వతంత్ర భారత్ ను పురస్కరించుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్న సందర్భంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. మ్యూజియాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మ్యూజియం అంతా కలియతిరిగారు. గత ప్రధానుల గురించిన జీవిత చరిత్రలను వీడియోల ద్వారా వీక్షించారు.

‘‘దేశంలోని ప్రధానులంతా.. నాటి సవాళ్లను అధిగమించి దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. వారి వ్యక్తిత్వం, సాధించిన విజయాలతో పాటు నాయకత్వానికి వివిధ కోణాలు ఉన్నాయి. ఇవి ప్రజల స్మృతిలో నిలిచిపోవాలి. ఈ ప్రధానమంత్రి మ్యూజియం.. భవిష్యత్తును నిర్మించడానికి శక్తి వనరుగా మారుతుందని నమ్ముతున్నా. ఈ మ్యూజియం నుంచి దేశం, భావి తరాలు స్ఫూర్తి పొందుతాయి. మన ప్రధానుల్లో చాలా మంది సామాన్య కుటుంబాల నుంచి, మారుమూల, గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి, నిరుపేద కుటుంబాలు నుంచి, రైతు కుటుంబాల నుంచి.. వచ్చిన వాళ్లు ఉన్నారు. ఇది భారతీయులమైన మనకు ఎంతో గర్వకారణం’’ అని ప్రధాని ప్రసంగించారు.

Speaking at the inauguration of Pradhanmantri Sangrahalaya in Delhi. https://t.co/I2ArKZRJdg

