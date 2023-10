ఢిల్లీ మెట్రో- ముంబై లోకల్‌ మధ్య వైరల్‌ వీడియోల వార్‌ జరుగుతోంది. రీల్స్‌ చేయడం మొదలుకొన్ని ప్రయాణికులు పరస్పరం తన్నుకునేవరకూ ఇలా లెక్కలేనన్ని వీడియోలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి. తాజా వీడియో ముంబై లోకల్‌ ట్రైన్‌కు సంబంధించినది. వేగంగా వెళుతున్న రైలులో డోరు దగ్గర నిలుచున్న ఇద్దరు ప్రయాణికుల మధ్య వివాదం చేటుచేసుకోవడాన్ని వీడియోలో చూడవచ్చు.

ముంబై మేటర్స్‌ పేరుతో ట్విట్టర్‌ అకౌంట్‌లో షేర్‌ చేసిన ఈ వీడియోలో ఇద్దరు ప్రయాణికులు రైలు డోర్‌ దగ్గర నిలుచుని ఉండటం కనిపిస్తుంది. వారిద్దరూ ఏదో విషయమై గొడవపడుతుంటారు. ఇంతలో ఒక వ్యక్తి తన ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి గొంతుపట్టి అతనిని రైలు నుంచి బయటకు నెట్టివేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. అయితే ఆ వ్యక్తి ట్రైన్‌ గ్రిల్‌ పట్టుకుని తనను తాను కాపాడుకుంటాడు. దీనిని చూసిన రైలులోని తోటి ప్రయాణికులు పెద్దగా కేకలు పెడతారు. ఈ వీడియోను చూసినవారికి తృటిలో ప్రమాదం తప్పిందని అనిపిస్తుంది.

ఈ వీడియో వైరల్‌ అయిన నేపధ్యంలో పలువురు యూజర్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఒక యూజర్‌ ముంబై మెట్రోలో ఇది నిత్యకృత్యమై పోయిందని కామెంట్‌ చేయగా, మరొక యూజర్‌ ‘ఇంత చిన్న గొడవకే ప్రాణాలు తీసుకుంటారా?’ అని ప్రశ్నించాడు.

ఇది కూడా చదవండి: ఈ ఆమ్లెట్‌ తింటే లక్ష.. కండీషన్స్‌ అప్లై!



Commuter Fights inside speeding #MumbaiLocal trains that too near the Open Doors (Gate) is very very Risky.

Whenever the much promised conversion of all the Mumbai local trains into AC Local trains (with doors) happens, commuters can fight in cool comfort without sweating &… pic.twitter.com/d8KCxYc9Np

— मुंबई Matters™ (@mumbaimatterz) October 11, 2023