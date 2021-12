Time 11:00 AM

పార్లమెంట్‌ ఐదో రోజు సమావేశాల్లో భాగంగా లోక్‌సభ, రాజ్యసభ శుక్రవారం ప్రారంభమయ్యాయి.

► 12 సభ్యుల సస్పెన్షన్‌ను ఎత్తివేయాలని విపక్ష సభ్యులు పార్లమెంట్‌ ఆవరణలోని మహాత్మ గాంధీ విగ్రహం వద్ద మరోసారి నిరసన చేపట్టారు. అయితే, వారికి కౌంటర్‌గా బీజేపీ సభ్యులు కూడా అదే ప్రాంతంలో నిరసనకు దిగారు.

► లఖింపూర్‌ ఖేరీ ఘటనపై, కేంద్ర మంత్రి పదవి నుంచి అజయ్‌కుమార్‌ మిశ్రా తొలగింపు అంశంపై చర్చించాలని కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ మాణిక్కం ఠాగూర్‌ లోక్‌సభలో వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చారు.

Congress MP Manickam Tagore has moved an adjournment motion in Lok Sabha "to discuss the killing of innocent farmers through rash driving by the son of MoS Home in Lakhimpur Kheri district, to direct the govt to ensure the culprit punished, & ask the PM to dismiss the MoS Home." pic.twitter.com/AkxYKo1HiR

