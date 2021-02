న్యూఢిల్లీ : గత తొమ్మిది రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన పెట్రోల్‌,డీజిల్‌ ధరలు పదవ రోజు కూడా పెరిగి వాహనదారులను ఆందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి. ముందెన్నడూ లేని విధంగా రాజస్తాన్‌, మధ్య ప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో పెట్రోల్‌ 100 రూపాయల మార్కును చేరింది. ‘నేనమన్నా తక్కువ తిన్నానా!’ అన్నట్లు డీజిల్‌ కూడా 90 రూపాయలకు చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో నెటిజన్లు తమ ఆగ్రహాన్ని వెల్లగక్కుతున్నారు. ఫన్నీ, సెటైరికల్‌ మీమ్స్, ఫొటోలు, వీడియోలను షేర్‌ చేయటం మొదలుపెట్టారు. ప్రస్తుతం పెట్రోల్‌ ధరలు 100కు చేరటంపై వెలిసిన పోస్టులు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. #పెట్రోల్‌ 100 ట్విటర్‌లో ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చింది. ( పెట్రో వాత : త్వరలో 150 రూపాయలకు? )

సోషల్‌ మీడియా వైరల్‌గా మారిన ఫన్నీ, సెటైరికల్‌ పోస్టులు..

Well played Petrol congratulations to your debut century 🙌#petrol100 pic.twitter.com/2PimXDi8U0 — Johny (@naanthamizh) February 18, 2021

Petrol and diesel prices are getting raised day by day!🛢🛢 Future rides of chapris be like :#petrol100 pic.twitter.com/QnK8rxCHkg — Swayam parmar (@Swayamparmar5) February 17, 2021