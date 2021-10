ముంబై: ముంబైలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. పరేల్‌ ప్రాంతంలోని 60 అంతస్థుల నివాస భవనంలో శుక్రవారం ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఆ వివరాలు.. కర్రీ రోడ్డులోని అవిజ్ఞ పార్క్ భవనంలో మంటలు చెలరేగాయి. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల ప్రాంరతంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.

విషయం తెలిసిన వెంటనే 12 ఫైర్‌ ఇంజన్‌లు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకవచ్చేందుకు ప్రయత్నించాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరూ గాయపడలేదు.. ప్రాణ నష్టం సంభవించలేదని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదానికి గల కారణం తెలియాల్సి ఉంది.

Mumbai | Level 3 fire broke out at Avighna park apartment, Curry Road around 12 noon today. No injuries reported: Mumbai Fire Brigade

