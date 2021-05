6 గంటలుగా సీబీఐ కార్యాలయం ఎదుట మమత ధర్న

కోల్‌కతా: నారద స్టింగ్‌ ఆపరేషన్‌లో భాగంగా సీబీఐ అధికారులు ఇద్దరు టీఎంసీ మంత్రులను అరెస్ట్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తనను కూడా అరెస్ట్‌ చేయాలంటూ దాదాపు ఆరు గంటలుగా సీబీఐ కార్యాలయం నిజాం ప్యాలెస్‌ ఎదుట కూర్చుని నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మంత్రుల అరెస్ట్‌కు వ్యతిరేకంగా టీఎంసీ కార్యకర్తలు భారీ ఎత్తున సీబీఐ కార్యాలయం వద్దకు చేరుకుని, బ్యారికేడ్లు తొలగించడానికి ప్రయత్నించడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఈ క్రమంలో కార్యకర్తలను చెదరగొట్టానికి రంగంలోకి దిగిన పారామిలిటరీ సిబ్బంది, పోలీసులపై టీఎంసీ కార్యకర్తలు రాళ్లతో దాడి చేశారు.

ఈ ఘటనపై గవర్నర్‌ జగదీప్‌ ధన్‌ఖర్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టీఎంసీ కార్యకర్తలు అన్యాయంగా ప్రవర్తిస్తూ.. అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నారని.. రాజ్యాంగ నిమయాలను పాటించాలని కోరారు. ఈ ఘటనపై మమతా బెనర్జీ అల్లుడు, టీఎంసీ ఎంపీ అభిషేక్‌ బెనర్జీ స్పందిస్తూ.. బెంగాల్‌ ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని.. లాక్‌డౌన్‌ నియమాలను ఉల్లంఘించే చర్యలకు పాల్పడవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. న్యాయవ్యవస్థపై తమకు నమ్మకం ఉందని.. చట్టబద్దంగానే ఈ యుద్ధం కొనసాగుతుందని తెలిపారు.

Concerned at alarming situation. Call upon @MamataOfficial to follow constitutional norms & rule of law.

Police @WBPolice @KolkataPolice @HomeBengal must take all steps to maintain law & order.

Sad- situation is being allowed to drift with no tangible action by authorities.

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) May 17, 2021