cable-car collision at Trikut hills in Jharkhand: జార్ఖండ్‌లోన డియోఘర్‌ జిల్లాలో బాబా బైద్యనాథ్ ఆలయానికి సమీపంలో ఒక ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. త్రికుట్ కొండల వద్ద రోప్‌ వేలోని రెండు కేబుల్‌ కార్లు ఢీ కొనడంతో ఇద్దరు మృతి చెందాగా...పలువురికి గాయలయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు. రోప్‌లేలో కనీసం 12 క్యాబిన్‌లలో సుమారు 48 మంది దాక చిక్కుకుపోయారని పేర్కొన్నారు. సాంకేతిక లోపం కారణంగానే ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటన తర్వాత రోప్‌ వే మేనేజర్‌, ఇతర ఉద్యోగులు అక్కడ నుంచి పారిపోయారని అధికారులు తెలిపారు.

ఆ ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నవారిని రక్షించేందుకు ​రెండు ఎమ్ఐ-17 హెలికాప్టర్ల సహాయంతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ జరుగుతోందన్నారు. నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (ఎన్‌డిఆర్‌ఎఫ్) బృందం కూడా రంగంలోకి దిగినట్లు డియోఘర్ డిప్యూటీ కమిషనర్ మంజునాథ్ భజంత్రీ తెలిపారు. ఈ మేరకు డిప్యూటి కమిషనర్‌ భజంత్రీ మాట్లాడుతూ..."పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపులో ఉంది. రోప్‌వేలోని కేబుల్ కార్లలో చిక్కుకుపోయిన వారిని రక్షిస్తున్నాం. పర్యాటకులందర్నీ సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నాం" అని చెప్పారు.

సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సుభాష్ చంద్ర జాట్ సంఘటనా స్థలంలోని రెస్క్యూ ఆపరేషన్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అయితే ఈ త్రికూట్ రోప్‌వే భారత్‌లోనే ఎత్తైన నిలువు రోప్‌వే అని జార్ఖండ్ టూరిజం చెబుతోంది. అంతేకాదు బాబా బైద్యనాథ్ ఆలయానికి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో సుమారు 392 మీటర్ల ఎత్తులో ఈ రోప్‌ వే ఉందని, పైగా ఇది సుమారు 766 మీటర్ల పొడవు ఉంటుందని తెలిపింది. ఈ రోప్‌వేలో 25 క్యాబిన్‌లు ఉంటాయని ఒక్కో క్యాబిన్‌లో నలుగురు కూర్చోవచ్చు అని పేర్కొంది.

#WATCH | A recce was conducted by one of the helicopters in the morning and operations are underway in coordination with the district administration and NDR to rescue people from ropeway site near Trikut in Deoghar, Jharkhand pic.twitter.com/Mum5Tq73nq

— ANI (@ANI) April 11, 2022