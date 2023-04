విపక్షాల ఐక్యతలో కీలక పరిణామం.. రాహుల్‌, ఖర్గేతో నితీష్‌, తేజస్వీ భేటీ

న్యూఢిల్లీ: 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికలో​​ కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రతిపక్షాలన్నింటిని ఏకతాటికి తీసుకొచ్చేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాల్లో భాగంగా తాజాగా ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కాంగ్రెస్‌, జేడీయూ, ఆర్జేడీ అగ్రనేతలు బుధవారం సమావేశయ్యారు. బిహార్‌ ముఖ్యమంత్రి నితీష్‌ కుమార్‌, డిప్యూటీ సీఎం తేజశ్విని యాదవ్‌, జనతాదల్‌ యూనైటెట్‌(జేడీయూ) చీఫ్‌ లలాన్‌ సింగ్‌.. కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌గాంధీ, ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేతో సమావేశమయ్యారు.

ఢిల్లీలో ఖర్గే నివాసంలో జరిగిన ఈ భేటీలో ఆర్జేడీ రాజ్యసభ ఎంపీ మనోజ్ కుమార్ ఝా, కాంగ్రెస్ నేత సల్మాన్ ఖుర్షీద్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ భేటీలో ప్రస్తుతం రాజకీయ పరిణామాలు, కేంద్రంలోని బీజేపీని ఓడించడం, రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్షాల ఐక్యత గురించి చర్చించారు.ఈ సందర్భంగా మీడియాతో ఖర్గే మాట్లాడుతూ.. ఇది చారిత్రక సమావేశమని అన్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీలను ఏకం చేయడమే తమ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.

బీజేపీని గద్దె దించేందుకు జరుగుతున్న విపక్షాల ఐక్యత పోరాటంలో చారిత్రాత్మకమైన అడుగు పడినట్లు రాహుల్‌ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విధానం ఇది దేశంలోని ప్రతిపక్షాల విజన్‌ను పెంచుతుందని అన్నారు. మరోవైపు మోదీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కలిసి పోరాడేందుకు వీలైనన్ని పార్టీలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్‌ చెప్పారు.

కాగా మంగళవారమే హస్తినాకు చేరుకున్న నితీష్‌ కుమార్‌.. అక్కడే వరుసగా ఒక్కో ప్రతిపక్ష నేతలతో సమావేశం కానున్నారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీని గద్దే దించేందుకు ప్రతిపక్షాలను ఒకతాటిపైకి తెచ్చేందుకు ఆయన ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం ఆర్జేడీ చీఫ్‌ లాలూ ప్రసాద్‌ యాదవ్‌తో సమావేశమైన విషయం తెలిసిందే. గతేడాది సెప్టెంబర్‌లోనూ ఢిల్లీ వెళ్లిన బిహార్‌ సీఎం శరద్ పవార్, అరవింద్ కేజ్రీవాల్, డీ రాజా, సీతారాం ఏచూరి, అఖిలేష్ యాదవ్ వంటి నేతలను కలిశారు.

మరోవైపు ఖర్గే కూడా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కలిసి వచ్చే ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య ఐక్యతను పెంపొందించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇటీవల పలువురు నేతలతో ఆయన మాట్లాడారు. డీఎంకే చీఫ్‌, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌, శివసేనకు చెందిన మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాక్రేను సంప్రదించారు. రాబోయే రోజుల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చెందిన అగ్ర నాయకులతో మల్లికార్జున్ ఖర్గే సమావేశం కానున్నారు.

VIDEO | Bihar CM Nitish Kumar and Deputy CM Tejashwi Yadav meet Congress leader Rahul Gandhi at party president Mallikarjun Kharge's residence in Delhi pic.twitter.com/11bSWF2A5J

— Press Trust of India (@PTI_News) April 12, 2023